Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Forza Italia Saronno in merito alla nomina del nuovo Cda Zerbi la cui composizione è stata resa nota con il decreto sindacale nella serata di venerdì 12 settembre.

Con una lettera ufficiale datata 27 agosto 2025, la Sindaca invitava tutti i gruppi consiliari a proporre un nominativo per il rinnovo del CdA dell’Istituzione Zerbi, affermando di voler “garantire una rappresentanza ampia e condivisa all’interno dell’organo di governo dell’Istituzione ”.

Ma alle parole non sono seguiti i fatti.

Su cinque nomine deliberate, quattro sono state attribuite alla maggioranza e una soltanto alla minoranza – scelta però non tra le forze di centrodestra, ma da Obiettivo Saronno (ma è davvero minoranza??? Lecito dubitarne…).

Il risultato è che oltre il 57% dei saronnesi, rappresentati dal centrodestra e dalla coalizione civica dell’ex-Sindaco Airoldi, è stato totalmente escluso dalla governance dell’Istituzione. Una contraddizione lampante con le dichiarazioni di principio, che svuota di senso la tanto sbandierata “inclusione”: un’inclusione a tempo parziale, valida per la sinistra solo quando fa comodo.

Ancor più grave è l’esclusione della candidatura di Lisalberta Castaldi (Forza Italia), già presidente dell’Istituzione Zerbi e quindi con una notevole esperienza sul campo, oltre che, fatto non secondario, persona con ampio consenso popolare. Basti ricordare che alle ultime elezioni ha raccolto 186 preferenze, contro le sole 9 dell’attuale presidente nominata. Una scelta che dimostra come la competenza e la rappresentatività siano state sacrificate in favore di logiche politiche di spartizione.

Rileviamo inoltre con preoccupazione la concentrazione di ruoli strategici nel settore dell’infanzia (Assessorato ai servizi sociali e Istituzione Zerbi) nelle mani dello stesso partito, Insieme per Crescere, che ha preso solo il 3% alle ultime elezioni. Una situazione che rischia di ridurre il pluralismo e la capacità critica in ambiti estremamente delicati per la città.

Con questa esclusione, non sarà nemmeno possibile esercitare dall’interno una funzione di controllo sull’Istituzione Zerbi. Per questo annunciamo fin d’ora che presenteremo richieste periodiche e pubbliche in consiglio comunale per ottenere aggiornamenti sull’andamento dell’Istituzione e sulle scelte dell’amministrazione, senza escludere la richiesta di consigli comunali aperti per valutare, oltre alla situazione corrente, le vere strategie della maggioranza in merito al futuro di questa antica e benemerita realtà civica.

Di fronte a questo scenario, è evidente che la maggioranza ha scelto di sottrarsi al confronto e di preferire come metodo l’esclusione e la gestione autoreferenziale, tradendo nei fatti gli impegni assunti con la lettera di invito e mancando di rispetto al mandato popolare.

Forza Italia, partito di opposizione che, ricordiamo, ha ottenuto quasi il 20% a Saronno nelle scorse elezioni ed è il primo partito in città, non resterà in silenzio: continueremo a vigilare, denunciare e chiedere trasparenza, pluralismo e rispetto per i cittadini che rappresentiamo.

Ma la tanto sbandierata “inclusione”, abbiamo capito, riguarda solo gli amici, i compagni e associati.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09