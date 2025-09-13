Città

SARONNO – La partenza è la dodicesima edizione di Acque Scure, l’evento punk e hard core diventato punto di riferimento per realtà antagoniste e indipendenti. In occasione dell’anniversario, il collettivo Adespota ha diffuso un comunicato che ripercorre alcune tappe della storia locale e offre una riflessione sul presente.

Il documento parte dai primi anni Duemila, ricordando le occupazioni di spazi cittadini, le mobilitazioni e le iniziative alternative alle “vetrine del consumo”. In quegli anni, si legge nel testo, la città “era attraversata da presidi, cortei e legami che si intrecciavano in modo dinamico”. Il collettivo sottolinea il contrasto tra quella stagione e l’attuale Saronno, descritta come “città del consumo, di suolo e di vite”.

Adespota non traccia un bilancio, ma dichiara di volere mettere in evidenza “una dinamica profonda” che riguarda la trasformazione del territorio e il ruolo delle istituzioni. “Così come dodici anni fa – scrivono – non abbiamo esitazioni a sentirci ostinatamente ostili alla Saronno di oggi e ai vettori del suo rapido cambiamento”. Nel mirino anche “palazzinari, politicanti e giornalisti”, figure indicate come costanti nel tempo, al pari delle forze dell’ordine.

Ampio spazio è dedicato al tema della repressione, con riferimento alle nuove norme che prevedono anni di carcere per blocchi stradali e occupazioni. Per il collettivo questa deriva “è frutto di una normalizzazione che ha tolto aria alla conflittualità”. Secondo gli attivisti, il conflitto non deve essere inteso come “frenesia dell’agire”, ma come linea storica che accompagna lo scontro sociale.

Nella parte finale del testo, il gruppo richiama la necessità di non arrendersi all’“opinionismo fagocitante” e all’“ideologia legalitaria”: “Diciamo questo perché quello che vivevamo dodici anni fa è andato, ma quello che ci opprime oggi è ancora presente, e lo scenario di guerra totale verso cui andiamo incontro ci porterà ad agire, a supportare chi agisce, ad affinare il pensiero critico e la solidarietà umana. Consapevoli – e in questo oggi come ieri – che la dicotomia legale/illegale è buona solo per le aule di tribunale, ma che il lato giusto della storia necessita di chi riesce ad agire al di fuori della legge. E allora un pensiero ribelle a tutti e tutte le compagne che ancora oggi lottano, si organizzano e confliggono. Da dodici anni nell’illegalità, senza compromessi di sorta. Pochi o tanti. “Fratelli miei, non ci hanno vinti. Siamo ancora liberi di solcare il mare”.

In sostanza il messaggio si chiude con un pensiero rivolto a chi continua a “lottare, organizzarsi e confliggere”, ribadendo che, dodici anni dopo, la scelta rimane quella di restare “senza compromessi di sorta”.

