Ieri su ilSaronno: vandali in stazione, maxi sconti nei negozi e il primo giorno di scuola
13 Settembre 2025
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, venerdì 12 settembre, spiccano gli atti vandalici che continuano a colpire la stazione ferroviaria, il ritorno a scuola celebrato con un messaggio dell’assessora Proserpio e il nuovo consiglio dell’Istituzione Zerbi. Molta attenzione anche per l’iniziativa commerciale de “Lo Sbarazzo”.
La scala mobile del binario 6 della stazione ferroviaria è ancora fuori uso dopo l’ennesimo atto vandalico: la situazione rimane bloccata, senza una data certa per la riparazione.
Vandali in stazione a Saronno: ancora ko (e non si sa per quanto) la scala mobile del binario 6
Due giorni di super sconti con “Lo Sbarazzo” coinvolgeranno i negozi di Cislago, Caronno, Gerenzano, Uboldo e Origgio, un’occasione per fare acquisti sostenendo il commercio locale.
Maxi sconti per 2 giorni: c’è lo sbarazzo a Cislago, Caronno, Gerenzano, Uboldo e Origgio
Per il primo giorno di scuola, l’assessore alla Cultura di Saronno, Cornelia Proserpio, ha rivolto un augurio agli studenti, invitandoli a vivere ogni giornata come una nuova pagina da scrivere.
Saronno, primo giorno di scuola, il messaggio dell’assessore Proserpio: “Ogni giorno scrivete la pagina più bella”
È stato nominato il nuovo consiglio di amministrazione dell’Istituzione Zerbi di Saronno: la presidenza è stata affidata a Fiorenza Ricciardi.
Saronno, nominato il nuovo cda dell’istituzione Zerbi: presidente Fiorenza Ricciardi
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09