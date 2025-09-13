Saronnese

UBOLDO – La sede della Protezione Civile di Uboldo porterà il nome di Piero Zucca, volontario e cittadino che con passione e dedizione ha segnato la vita della comunità. La notizia è arrivata con la firma della Prefettura di Varese, che ha dato il via libera all’intitolazione degli spazi comunali di via Silvio Pellico, costituiti da due immobili nell’area ex Mercantile.

Il percorso non è stato immediato. L’Amministrazione guidata dal sindaco Luigi Clerici aveva presentato già a marzo la richiesta di autorizzazione, insistendo con determinazione perché fosse riconosciuto il valore di Zucca, promotore e coordinatore per anni del Gruppo comunale della Protezione Civile. A sostegno della domanda sono arrivate anche la lettera del sindaco e il ricordo portato in Parlamento dall’onorevole Andrea Pellicini. Proprio per la rilevanza del suo impegno, la Prefettura ha deciso di accogliere l’istanza, derogando alla norma che prevede dieci anni dalla scomparsa per le intitolazioni.

Nel decreto firmato dal prefetto Salvatore Pasquariello, si legge infatti che: «Il Comune di Uboldo è autorizzato ad intitolare la locale sede della Protezione Civile allo scomparso concittadino Piero Zucca, promotore e coordinatore, per anni, del Gruppo comunale di Protezione Civile già a lui intitolato».

La decisione assume un valore ancora più profondo perché Zucca si è spento improvvisamente lo scorso gennaio, colpito da un malore mentre si trovava in municipio. Una scomparsa che aveva lasciato sgomenta l’intera comunità e che aveva reso subito evidente il bisogno di un segno tangibile per ricordarne l’impegno.

Zucca è stato una presenza costante, generosa e instancabile: innumerevoli le ore dedicate al volontariato, affrontando emergenze, coordinando interventi di prevenzione e occupandosi con competenza anche della formazione. Un impegno che ha saputo coniugare con la passione per la politica, come coordinatore di Fratelli d’Italia e candidato alle ultime elezioni comunali.

“Siamo molto soddisfatti – ha dichiarato il sindaco Luigi Clerici – perché finalmente un luogo che Piero ha vissuto ogni giorno porta il suo nome. È un riconoscimento meritato per chi ha fatto tanto non solo per Uboldo, ma per l’intera provincia. L’iter non è stato semplice, ma grazie all’ascolto della Prefettura abbiamo potuto raggiungere questo risultato”.

Con l’intitolazione della sede della Protezione Civile, Uboldo affida al futuro non solo un nome, ma un esempio: l’eredità di impegno, passione e amore per la comunità che Piero Zucca ha incarnato fino all’ultimo giorno.

