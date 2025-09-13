Cronaca

MISINTO – PARCO GROANE Una serata di controlli straordinari da parte dei carabinieri della compagnia di Seregno ha interessato martedì 9 settembre le aree boschive del Parco delle Groane e i comuni limitrofi, con l’obiettivo di prevenire episodi di degrado e contrastare comportamenti illeciti.

Durante l’operazione, che si è concentrata soprattutto nei territori di Lentate sul Seveso e Misinto, sono stati fermati oltre 30 veicoli e identificate circa 40 persone.

Un 26enne di origine marocchina è stato denunciato a piede libero per porto di armi od oggetti atti a offendere: nel corso di una perquisizione veicolare i militari hanno trovato un bastone di legno lungo circa 50 centimetri, subito posto sotto sequestro.

I carabinieri hanno inoltre segnalato alla Prefettura sei persone per violazioni amministrative legate al consumo di alcol e sostanze stupefacenti. A Lentate sul Seveso un 52enne del posto è stato trovato con una dose di droga sintetica, mentre a Misinto due uomini residenti a Cermenate, di 55 e 37 anni, sono stati sorpresi con piccole quantità di cocaina, eroina e hashish.

Tre le segnalazioni per ubriachezza molesta: un 55enne di Seveso, un 23enne di Lentate e un 47enne tunisino senza fissa dimora.

L’attività rientra nel piano di prevenzione attivato dall’Arma dei carabinieri nelle zone urbane e nelle aree a ridosso del Parco delle Groane, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza e il contrasto alla microcriminalità.

Si ricorda che la persona denunciata è da considerarsi innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

