Città

SARONNO – Dopo un lungo periodo di chiusura torna in attività il supermercato di quartiere che si affaccia tra via Volta e via Colombo. Si tratta dello spazio che per anni aveva ospitato un punto vendita Despar prima e Carrefour poi e che, da da tempo aveva cessato l’attività lasciando un vuoto per molti residenti della zona. Unica cosa che restava utilizzata era il piccolo parcheggio davanti all’ingresso.

Negli ultimi mesi i locali sono stati completamente rinnovati con un intervento che ha interessato gli spazi interni e l’allestimento, restituendo un ambiente più funzionale. I lavori, ormai in dirittura d’arrivo, hanno suscitato curiosità tra i cittadini, che hanno potuto seguire passo dopo passo la trasformazione.

L’apertura ufficiale è fissata per mercoledì 17 settembre. Svelata negli ultimi giorni la catena che gestirà lo spazio è Acqua e Sapone.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09