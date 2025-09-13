Softball

CARONNO PERTUSELLA – Nei giorni scorsi primi verdetti stagionali per il settore giovanile della Rheavendors Caronno, impegnato nelle fasi decisive dei campionati nazionali di categoria.

Under 16 – Le ragazze hanno conquistato l’accesso alla Final four per lo scudetto. Sabato 6 settembre i risultati hanno premiato Caronno: vittoria 10-7 contro Porta Mortara, successo 8-3 contro Collecchio, in mezzo il match tra Collecchio e Porta Mortara terminato 10-5 per le piemontesi.

Under 19 – Domenica 7 settembre l’Under 19 ha superato il turno grazie a due successi netti. Le caronnesi hanno battuto Porta Mortara 12-1 e i Grizzlies Torino 12-5, dopo che Porta Mortara aveva vinto 4-3 contro la formazione torinese.

Under 13 – Più sfortunato il cammino delle più giovani, eliminate dalla corsa scudetto nonostante prove combattute. I risultati: Crazy Sanbonifacese-Friuli ’81 10-13, Friuli ’81-Caronno 6-5, Caronno-Crazy Sanbonifacese 6-7.

La società ha espresso soddisfazione per i traguardi raggiunti da Under 16 e Under 19, facendo i complimenti anche all’Under 13 per l’impegno e la crescita dimostrata in questa stagione.

(foto di gruppo per la under 16 caronnese)

