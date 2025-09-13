Softball

PRAGA – L’Italia del softball è ancora campione d’Europa. All’Eagles Field di Praga questa sera le azzurre hanno battuto 4-3 i Paesi Bassi nella finale dell’Europeo 2025, servito un extra inning per spezzare l’equilibrio in una gara di altissima intensità. Con questo trionfo l’Italia conferma il titolo conquistato nel 2024, rafforzando il ruolo della “generazione d’oro” del softball azzurro.

Il match era iniziato in salita: le olandesi si sono portate sul 3-0 grazie alle battute di Piar, Van Dalen e Vonk. L’Italia ha reagito con carattere già al terzo inning: singolo della saronnese Alessandra Rotondo, triplo di Dayton e volata di Cecchetti per accorciare sul 2-3. Al quinto le azzurre hanno trovato il pareggio, ancora con Rotondo a segno spinta a casa base da Cecchetti.

La sfida si è decisa al tie-break. Con Dayton in seconda base e Cecchetti nel box, è arrivato il punto del definitivo 4-3 che ha consegnato all’Italia il secondo titolo europeo consecutivo.

In pedana l’head coach Craig Montvidas ha scelto inizialmente la saronnese Christina Toniolo, poi rilevata da Cacciamani. In campo anche Alessandra Rotondo (seconda base), Giulia Longhi (terza), Melany Sheldon del Caronno (interbase) ed Elisa Cecchetti (esterno destro), tutte decisive in un trionfo che conferma la forza e la maturità del gruppo.

