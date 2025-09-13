Solaro

SOLARO – A seguito del grande successo ottenuto alle precedenti edizioni, il Maps di Solaro, in collaborazione con il gruppo fotografico Cogli l’Attimo, con il patrocinio del Comune di Solaro, lancia la 4.a edizione del Gran Premio Fotografico. Il tema di quest’anno è “Colore” con l’invito implicito a guardare il mondo attraverso il filtro di un colore.

“Il colore è ovunque: nei nostri vestiti, sui muri delle città, nella natura, nei cibi. Scegline uno, quello che più ti piace, che ti rappresenta, che trovi per caso, e raccontalo con una fotografia in cui il colore sia protagonista. Può essere un oggetto, un dettaglio urbano, una scena quotidiana. L’importante è che colpisca l’occhio. Pensa a colori naturali (una distesa di fiori), artificiali (un muro dipinto) o anche simbolici (un dettaglio rosso in una foto in bianco e nero). Non serve complicarsi la vita, anche una tazza gialla su un tavolo blu può raccontare qualcosa.”

La partecipazione al gran premio fotografico è gratuita. A questa edizione potranno partecipare esclusivamente i residenti maggiorenni nelle province di Como, Milano, Monza Brianza, Varese. La scadenza per l’invio delle foto è il 30 settembre.

Le foto dovranno essere inviate in formato .jpg all’indirizzo e-mail: [email protected]. E’ possibile scattare con macchina fotografica o cellulare. Quelle scattate con cellulare dovranno essere in massima risoluzione e formato 4:3 (quattro terzi) o 2:3 (due terzi) per consentirne l’eventuale stampa. Le foto saranno stampate prevalentemente nel formato 2:3 (cm 20 x 30).

Ogni autore potrà partecipare con un massimo di 3 (tre) foto e dovrà essere indicato il titolo di ciascuna foto. Non saranno ammesse opere interamente realizzate al computer. Come da precedenti edizioni, l’ammissione al Gran Premio Fotografico e l’assegnazione dei premi avverranno a giudizio insindacabile della Giuria. Tutti i componenti della giuria saranno nominati dagli organizzatori. I nominativi degli stessi saranno resi noti al momento delle premiazioni.

L’esposizione delle 40 migliori foto ammesse e relative premiazioni si terranno nel pomeriggio di domenica 16 novembre nella sede del Maps in via Drizza 20 a Solaro.

