Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – Estate al lavoro per porre le basi di una serrata lotta al degrado per le vie del paese. Obiettivo? Trasformare in un ricordo sacchetti abbandonati nei cestini, discariche abusive e rifiuti non differenziati. La ricetta del sindaco Marco Giudici prevede controlli e multe più salate.

Ad inizio agosto è arrivata una nuova ordinanza che raddoppia le sanzioni. Chi lascia i sacchi nei cestini pubblici o lungo la strada rischia 130 euro, che salgono a 150 in caso di mancato uso del sacco microchippato. Per chi non separa correttamente i rifiuti la multa è di 225 euro. L’umido lasciato fuori dal bidone porta a 166 euro. Previsti anche 130 euro per chi non ritira il bidone personalizzato.

Le verifiche della polizia locale, supportate da fototrappole, hanno già portato a individuare cittadini colti a scaricare abusivamente. “Non possiamo più tollerare chi non rispetta le regole – sottolinea Giudici – la maggioranza dei caronnesi fa la differenziata e non deve pagare per i pochi maleducati”.

Ad inizio agosto la polizia locale ha già multato quattro cittadini sorpresi ad abbandonare sacchi in pieno centro. Le sanzioni, all’epoca da 75 euro, sono state accertate grazie alle fototrappole e all’ispezione dei rifiuti. Con l’entrata in vigore della nuova ordinanza, lo stesso comportamento costerà almeno 130 euro.

Novità anche alla piattaforma ecologica di via Asiago: per conferire oltre i 100 chili di rifiuti serve un permesso speciale, mentre senza autorizzazione non si potranno superare i 300 chili all’anno. L’accesso sarà regolato in giorni e orari precisi, con l’obiettivo di limitare gli abusi e gli scarichi fuori controllo. Con una raccolta differenziata che ha superato l’86 per cento, Caronno Pertusella si conferma tra i comuni più virtuosi del territorio. Ora la sfida è difendere questo risultato e ridurre i costi provocati dall’abbandono dei rifiuti.

