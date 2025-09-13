iltra3

TRADATE – Non si parlerà più di Zootecnica: la storica manifestazione agricola lascia il posto ad AgriTradate, al suo esordio domenica 14 settembre tra Villa Inzoli e il centro cittadino.

Nei giorni scorsi sono stati distribuiti i volantini per presentare l’appuntamento, che si propone come una festa con una veste diversa: nuova collocazione, programma rinnovato e una formula di un solo giorno. L’obiettivo è dare un nuovo volto a un evento che per anni ha rappresentato un punto di riferimento per il territorio.

La manifestazione si svolgerà domenica 14 settembre tra Villa Inzoli e il centro cittadino. Alle 12 l’apertura ufficiale, con banchi gastronomici curati dalla Pro Loco, con possibilità di acquistare il pranzo anche da asporto. Nell’area espositiva di Villa Inzoli il cuore della festa: saranno presenti alcuni animali, come cavalli, conigli e galline, con attività e laboratori didattici pensati per le famiglie. Anche il centro cittadino si animerà con espositori agricoli, bancarelle e tanto intrattenimento.

L’amministrazione comunale ha spiegato che i cambiamenti sono stati dettati sia dall’evoluzione delle normative, sia dalle difficoltà organizzative di un evento che, in passato, richiedeva la presenza di numerosi animali e molti espositori. Le motivazioni dei cambiamenti sono state soprattutto legate alle necessità burocratiche legate alle norme igienico sanitarie, che hanno reso gli animalcomplicati da trasportare. A questo fattore, si aggiungono le dinamiche dello scorso anno, quando poco prima dell’inizio della trentasettesima edizione Asst Insubria ha bloccato il trasporto degli animali per contenere la diffusione di alcune malattie del bestiame.

