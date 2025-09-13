iltra2

TRADATE – Grande partecipazione domenica 7 settembre alla struttura del Centro didattico scientifico ed Ecoplanetario di via ai Ronchi nel Parco Pineta, dove si è svolto l’evento “Terra di Mezzo”, pomeriggio di attività e iniziative ispirate al mondo di J.R.R. Tolkien.

Famiglie, appassionati e curiosi hanno preso parte al programma che ha proposto momenti di intrattenimento e approfondimento, con un viaggio simbolico nella fantasia tolkieniana.

All’iniziativa hanno contribuito Michele Miatello, Paolo Gulisano, L’Arca Società Cooperativa Sociale, Asd Sword Academy, Terra Insubre e AstroNatura Cooperativa Sociale, che hanno portato competenze e passione a sostegno dell’organizzazione.

L’evento è stato promosso dal Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate, all’interno del progetto “BenEssere in natura”, sostenuto con il contributo di Regione Lombardia e Area Parchi.

(foto: un momento dell’iniziativa)

12092025