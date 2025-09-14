Groane

SOLARO – Un colpo di fortuna da 20 mila euro ha reso speciale la giornata, mercoledì 10 settembre, al Bar Gelateria La Rosa di via Pellizzoni, uno dei locali più noti del centro paese. Una cliente solarese ha infatti acquistato un biglietto del “Maxi Miliardario”, il gratta e vinci che mette in palio premi fino a 65 milioni di euro, portando a casa 20 mila euro.

La notizia ha subito fatto il giro del paese, tra sorrisi e curiosità dei clienti abituali. Grande l’entusiasmo del titolare del bar, che ha mostrato con orgoglio il cartello appeso dietro il bancone con la scritta “Vinti qui 20.000 €”. Recentemente il bar è stato premiato da Regione Lombardia come “Attività Storica e di Tradizione”, riconoscimento riservato ai locali che hanno saputo mantenere viva la propria identità commerciale per oltre mezzo secolo.

Il “Maxi Miliardario” è uno dei gratta e vinci più popolari: con una giocata da 20 euro, i giocatori possono vincere cifre che vanno da pochi euro fino ai premi milionari. In questo caso, il biglietto ha regalato una vincita di 20 mila euro.

