Sport

COGLIATE – Comincia in casa il campionato 2025/2026 per la Cogliatese che al comunale di via Montello ospita il Molinello.

In avvio decisamente poche emozioni, entrambe le squadre fanno fatica a costruire azioni di gioco pericolose. Il primo tiro verso la porta è al 20’, Elezi carica da fuori area ma la conclusione è sbilenca e finisce ben lontana dallo specchio. Un paio di minuti più tardi, ancora Molinello, Miano prende la mira da ottima posizione e spara di collo pieno, la traversa salva la squadra di Biemmi. Il gol è peró nell’aria e al 30’ Manzella dialoga bene con Negri, il nr. 11 si ritrova davanti a Sanfilippo e con un tiro potente insacca, 0-1. Al 42’ Cogliatese di nuovo graziata su corner, il Molinello va vicino al raddoppio di testa ma la palla impatta per la seconda volta sulla traversa.

Nella ripresa c’è uno squillo al 51’ dei padroni di casa, Tagliabue imbuca per Donghi che uno contro uno col portiere spreca calciando a una manciata di centimetri dal palo. Poco altro da segnalare, i biancoazzurri ci provano con forze fresche dalla panchina ma non riescono più a rendersi pericolosi sino al triplice fischio, vince il Molinello per 0-1.

Passo falso per la Cogliatese che non riesce a portare a casa punti alla prima stagionale. Ci sarà da rimboccarsi le maniche e ripartire a mille, a partire dalla prossima partita in trasferta contro il Cassina Nuova.

Cogliatese – Molinello : 0-1

COGLIATESE : Sanfilippo, Pascale, Cappelletti, Muraca, Pivato, Chiari, Donghi, Quaggelle, Banfi, Tagliabue, Cimnaghi. A disposizione : Borgonovo, Belotti, Cattaneo, Corona, Ferrario, Murari, Pastore, Pedrotti, Ventrella. All. Biemmi

MOLINELLO : Malventi, Agostini, Della Frera, Roberto, Fossati, Padovan, Mali, Miano, Manzella, Elezi, Negri. A disposizione : Bellotti, Caglio, Cozzolino, Gorla, Elli, Castoldi, Quatrini, Fraiese, Braghetto. All. Savarino

Marcatori : 30pt Negri