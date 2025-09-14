Calcio Eccellenza, la Caronnese non brilla alla prima di campionato: pari con la Besnatese
14 Settembre 2025
CARONNO PERTUSELLA – Non un bellissimo avvio di campionato per la Caronnese che, alla prima giornata disputata nel pomeriggio di oggi 14 settembre allo stadio comunale di Caronno Pertusella, ha trovato un pareggio a reti inviolate contro la Besnatese.
Avvio di gara positivo per i padroni di casa che si rendono offensivi prima con Malvestio e poi con Colombo, non riuscendo, però, a concretizzare le occasioni create. Dopo un primo quarto d’ora di offensiva rossoblu, prende coraggio anche la Besnatese che sfiora la rete con Piras che non riesce a mettere a segno la rete dello 0-1 a causa di un bellissimo intervento del portiere di casa Paloschi. Il primo tempo si chiude con un’azione pericolosa per parte che, però, non porta a nessun goal. Nella ripresa la squadra ospite scende con un approccio decisamente migliore rispetto agli avversari ma anche durante questi 45 minuti si registrano un paio di chiare occasioni da rete sprecate per entrambe, tra cui un goal divorato dal rossoblu Colombo.
SC CARONNESE – BESNATESE 0-0
Sc CARONNESE: Paloschi, Vaghi, Dilernia, Ortelli, Tumino, Sorrentino, Malvestio, Vitofrancesco, Colombo, Corno, Ghibellini. A disposizione: Trombetta, Cerreto, Dugo, Serati, Savino, Bugno, Cannizzaro, Fosso, Iacovo. All: Ferri.
BESNATESE: Lupu, Lunghe, ghilardi, Papasodaro, Squiteri, Mandracchia, Caricati, Piras, Giardino, Arrighi, Martinoia. A disposizione: Borin, Sacco, Bertuzzi, Cucco, Casamassima, Lucaj, Citterio, Marin, Ruggeri. All: Varaldi.
(foto da archivio)
La diretta
Le interviste
Calcio Eccellenza, Caronnese-Besnatese, Ferri (Caronnese): “Dovevamo sfruttare di più le nostre occasioni”
Calcio Eccellenza, Caronnese-Besnatese, il tecnico ospite Varaldi: “