Calcio

ERBA- La prima giornata del campionato di Eccellenza si chiude con il posticipo serale tra Arcellasco e FBC Saronno. Dopo un primo tempo senza reti, nel secondo grandi emozioni che portano ad un 2 a 2 finale.

Nella prima frazione meglio gli ospiti, che sfiorano il vantaggio in due occasioni: prima Vaglio calcia dal limite senza inquadrare lo specchio, poi al 24’ Cocuzza colpisce in pieno il palo con un sinistro velenoso, ma la palla si spegne sul fondo.

La ripresa si accende subito e al 53’ il Saronno rompe l’equilibrio: Benedetti inventa un filtrante perfetto per Cocuzza, che di mancino batte Sanvito e firma l’1-0. Gli amaretti sono in grande spolvero e dieci minuti più tardi raddoppiano: Ruschena mette al centro e ancora Cocuzza, con freddezza, controlla e infila la sua doppietta personale.

Sembra fatta, ma a cinque minuti dal 90’ arriva l’episodio che cambia la partita: un attaccante dell’Arcellasco viene atterrato in area, il direttore di gara indica il dischetto e Giugliano realizza l’1-2. In pieno recupero, quando ormai il triplice fischio sembra vicino, il subentrato Castria approfitta di una mischia in area e trova il tocco vincente che vale il definitivo 2-2.

Arcellasco-Fbc Saronno 2-2 (0-0)

ARCELLASCO (4-4-2) Sanvito; Bassi, Colombo, Scaccabarozzi, Galbusera; Caligiuri (30’ s.t. Castria), Sassella (25’ s.t. Hamidi), Garofoli (41’ s.t. Pontiggia), Belingheri (25’ s.t. Mazara); Giuliano, Gandola. A disposizione Scalise, Locatelli, Arrigo, Molinaro, Sotelo. All. Nava.

FBC SARONNO (4-3-3) Todesco; Alletto (23’ p.t. Hasanaj), Viganò, Lorusso, Ruschena; Moretti (25’ s.t. Favilla), De Vincenzi, Corona; Vaglio (41’ s.t. Vincenzi), Cocuzza (32’ s.t. Cabezas), Benedetti (36’ s.t. Panigada). A disposizione Norrito, Lazzaro, Serra, Mondoni. All. Tibaldo.

Arbitro Soncin di Voghera (Nava di Monza e Speranza di Milano).

Marcatori s.t. 8’ e 17’ Cocuzza (S), 38’ Giugliano (A) (rig), 45’ Castria (A).

Note – Spettatori 200. Angoli 4-2 Fbc Saronno. Ammoniti Colombo, Garofoli, Moretti, Corona, Lorusso. Recupero 2-5.