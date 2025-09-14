Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Tutto pronto per la prima giornata di campionato del girone A di Eccellenza che vede la Caronnese occupata in casa contro la Besnatese.

Il calcio d’inizio è previsto alle 15.30 allo stadio comunale di Caronno Pertusella dove proprio la Caronnese è stata protagonista di un pareggio in Coppa Italia con l’Ardor Lazzate. Allo stesso orario occupate anche Altabrianza Tavernerio con l’Ardor Lazzate, Arconatese con Rhodense e Vigevano con Legnano mentre il Fbc Saronno scenderà in campo stasera alle 20.30 in trasferta contro l’Arcellasco Città di Erba.

