Città

ROVELLO PORRO – Anche quest’anno il concorso di aforismi “La lingua del girasole” si chiude con un’enorme partecipazione da tutto il suolo nazionale. Solo uno, però, il vincitore: Di Jola e la Doc l’aforisma “Non riesco a d’armi pace”.

“Lìaforisma – commenta Dagmar Da, componente della giuria – coniuga con intelligenza e sensibilità il concetto profondamente soggettivo “non riuscire a darsi pace” — un tormento intimo che, grazie a un brillante jeux de mots, assume una valenza universale. La trasformazione del “darmi” in “d’armi” non è solo un gioco linguistico efficace, ma un richiamo potente e attuale alla realtà dei conflitti interiori e globali. Ritengo meritevole questo aforisma perché, con straordinaria sintesi, riesce a emozionare, scuotere e far riflettere.”

Non sono mancate anche le menzioni speciali. la prima all’aforisma “Anche le lettere si innamorano. A volte nascono poesie”, di Davide Orlandi.

“La frase nasconde due dinamiche: quella delle lettere che si scrivono per comunicare i sentimenti d’amore, e quella delle lettere dell’alfabeto, che, come nell’universo infinito della “Biblioteca di Babele” di Borges, possono formare un qualsiasi testo di senso compiuto, quindi anche poesie. Questo aforisma è una bacchetta magica che trasforma i pensieri scritti – le lettere – in opere d’arte – le poesie. Lo fa con la rapidità di un lampo e con la delicatezza di una dolce carezza”, questa la motivazione comunicata dal giudice Stefano Moraschini.

“La solitudine a(r)ma il pensiero” di Tristano Barone si aggiudica la seconda menzione speciale. La motivazione di Giorgio Testanera: “Mi riporta nostalgicamente a un periodo in cui c’era tempo per stare soli con se stessi e lasciar semplicemente vagare il pensiero, magari seduti su una vecchia poltrona, durante le vacanze dai nonni. Le parentesi creano un contrasto con le moderne solitudini, fortemente interconnesse, che spesso sfociano in veri e propri scontri “armati” tra idee. La densità di questa breve frase mi ha affascinato, aprendo un ponte tra diverse percezioni dell’essere soli facendo navigare la mente.”

(foto archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09