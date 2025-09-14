Città

SARONNO – Carlo Motta, ciclista saronnese e attivista di Bicipace, è di nuovo in sella alla sua bici per una nuova avventura alla volta del Cile. Riceviamo e pubblichiamo il suo diario di viaggio dello scorso 8 settembre.

Oggi l’amico Giovanni Bloisi parte in bici dal passo del Mortirolo per portare al parlamento europeo un messaggio di pace e di unione. Nel suo viaggiare incontrerà amministrazioni e studenti. Vai Giovanni.

Tornando a Uyuni. Saluto i due giovani ciclisti, Elisabeth e Will, inglese ed australiano, che partono per il sud, dovrebbero avere il vento alle spalle. Mi hanno insegnato ad usare iOverlander2, una app che riporta un sacco di informazioni (cibo, pernottamenti, ecc) utilissima per viaggiare in bici e non solo. Ciao elisa e will, Ci rivedremo prima o poi.

In merito al meteo il vento della notte aveva spazzato il cielo dalle nuvole e restituito al mondo i suoi colori più sgargianti. Un sole splendente ed un freddo pungente. Le prevsioni avevano azzeccato, anche in merito al vento. Raffiche al oltre 60 km orari che soffiano da Ono, giusto la parte verso cui sarei stato diretto. Questo vento rende la temperatura percepita più bassa che è già inferiore della media stagionale.

Il giro in jeep nel Salar è molto bello e l’isola di incahuasi, una protuberanza di roccia in mezzo al bianco accecante del sale, è qualcosa di incredibile. L’acqua è il nevischio di ieri hanno aumentato lo stagno interno al Salar e il riflesso delle persone e degli oggetti è molto nitido. Il tramonto del sole è incantevole. Cena in hostal con la coppia di francesi, questa volta a base di spaghetti che ho cucinato io.

Attraversare in bici il salar sarebbe stata altra cosa, sarà per la prossima.

