Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, sabato 13 settembre, spiccano il maxi incidente sull’autostrada A8 a Castellanza, l’annuncio dell’inaugurazione del nuovo supermercatino “Acqua e Sapone” a Saronno e le polemiche politiche sul Cda Zerbi. Grande attenzione anche per l’eliminazione del pasticciere di Cogliate da “Bake Off” e per l’inasprimento delle multe contro il degrado urbano.

Sull’A8, all’altezza di Castellanza, un camper è stato tamponato da un bus turistico: nove le persone coinvolte, tra cui una in codice giallo, ma per fortuna nessun ferito grave.

A Saronno riapre il punto vendita di via Volta, che diventerà un supermercatino “Acqua e Sapone”: l’inaugurazione è fissata per sabato 21 settembre.

È terminata l’avventura di Marco, il pasticciere di Cogliate, a “Bake Off Italia”: l’eliminazione è arrivata a causa di errori nella preparazione della pasta frolla e della torta mimosa.

Forza Italia attacca la gestione del Cda Zerbi, accusando l’amministrazione di una finta inclusione, riservata solo a persone vicine a certi ambienti politici e associativi.

Aumentano le sanzioni per chi abbandona rifiuti o sporca le aree pubbliche: il Comune ha annunciato tolleranza zero e multe raddoppiate per contrastare il degrado.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09