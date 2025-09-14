Calcio

SARONNO – Seconda giornata oggi in serie D (si gioca alle 15) mentre al via sono i campionati di calcio delle categorie minori (fischio d’inizio alle 15.30).

Nel girone B di serie D Varesina-Oltrepò con arbitro Marco Targhetta di Castelfranco Veneto, assistenti Alessandro Rallo di Marsala e Luigi Ditta di Marsala.

In Eccellenza Alta Brianza-Ardor Lazzate con arbitro Federico Guacchione di Collegno, assistenti Pietro Russo di Milano e Paolo Zappella di Bergamo, Arcellasco-Fbc Saronno (a Erba, ore 20) con arbitro Mirko Soncin di Voghera, assistenti Fabio Nava di Monza e Mario Speranza di Milano e Caronnese-Besnatese con arbitro Federico Ballabio di Seregno, assistenti Francesco Maggio di Monza e Giulia Vallorani di Abbiategrasso.

In Promozione nel girone B Civate-Rovellasca 1910 con arbitro Davide Vecchi di Seregno, assistenti Andrea Brasca di Seregno e Joele Ladiana di Sondrio; nel girone C Accademia Vittuone-Ceriano Laghetto con arbitro Matteo Padrin di Busto Arsizio, assistenti Gianluca Crespi di Busto Arsizio e Stefano Semplici di Busto Arsizio; Aurora Cantalupo-Luino con arbitro Nazario Malizia di Varese, assistenti Matteo Besozzi di Varese e Michele Dumitroae di Gallarate, Castanese-Sc United con arbitro Marco Mennillo di Monza, assistenti Davide Guglielmini di Saronno e Danylo Rusnak di Saronno, Ispra-Universal Solaro con arbitro Edoardo Barbaro di Abbiategrasso, assistenti Reda Assab di Como e Francesco Fardani di Como.

In Prima categoria nel girone A Tradate Abbiate-Veniano con arbitro Mattia Mauro di Busto Arsizio. Nel girone B La Dominante-Gerenzanese con arbitro Matteo Maini di Bergamo.

In Seconda categoria girone Z Cistellum-Lonate Pozzolo con arbitro Angelo Gabriele di Varese, nel girone S Triuggese-Cgds Misinto con arbitro Roberto Panarello di Seregno e Cogliatese-Molinello con arbitro Davide Longoni di Seregno. Nel girone G Atletico Lomazzo-Serenza Carroccio con arbitro Kevin Morelli di Como. Per il girone R Dal Pozzo-Oratorio Lainate con arbitro Lorenzo Plumari di Busto Arsizio e Oratorio Passirana-Pro Juventute con arbitro Robert Avalos di Legnano, Robur-Amor sportiva con arbitro Alessandro Raffuzzi di Legnano.

