Comasco

ROVELLASCA – Curiosità e discussioni sui social dopo la pubblicazione di alcune foto che mostrano grandi funghi cresciuti lungo il torrente Lura. Un utente ha chiesto se potessero trattarsi di mazze di tamburo e in pochi minuti il post ha raccolto decine di commenti.

Molti si sono impegnati nell’identificazione, confrontando foto ed esperienze personali per stabilire con precisione la specie. Altri, invece, hanno spostato il dibattito sul piano gastronomico, sottolineando quanto questi funghi siano “buonissimi impanati e in padella”.

La discussione ha messo in evidenza l’interesse e la passione che il tema suscita, ma resta un aspetto importante da ricordare: quando si parla di funghi, in cucina, è sempre necessario essere estremamente prudenti. Se non si è dei conoscitori esperti, è meglio evitare di consumarli, affidandosi soltanto a chi ha competenze certificate.

(foto: particolare di una immagine postata sui social)

