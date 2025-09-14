Città

SARONNO – Una Madonna “pallida, con una mano sul cuore”, come negli affreschi di Bernardino Luini dedicati al ritrovamento al Tempio, guiderà la comunità nel “Giubileo della Consolazione” al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli lunedì 15 settembre.

L’iniziativa si svolge in comunione con l’analoga celebrazione del Santo Padre Leone XIV a Roma. È rivolta in particolare a chi sta attraversando un tempo di dolore e fatica: malattie, lutti, violenze, abusi. A condurre la riflessione sarà don Massimiliano Bianchi, Missionario della Misericordia su nomina di papa Francesco.

Il programma prevede 17,15 il “Rosario delle Lacrime di Maria”, contemplando i sette dolori; 18 la santa messa con benedizione giubilare finale.

L’evento rientra nel calendario per i 500 anni degli affreschi di Bernardino Luini al Santuario. In questa occasione, l’attenzione sarà posta sulla figura della Madonna così come rappresentata nel ciclo pittorico.

Il Santuario, chiesa giubilare della diocesi, propone ritiri e itinerari di preghiera per famiglie, movimenti e parrocchie. Per pellegrinaggi o visite: messaggio in segreteria telefonica a don Massimiliano Bianchi (02 9603027) oppure mail a [email protected]. Informazioni e aggiornamenti sul sito del Santuario: www.chiesadisaronno.it/comunita-pastorale/beata-vergine-dei-miracoli-2/.

