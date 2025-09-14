Saronno, alla festa della Filosofia si ripensano i classici: Hannah Arendt e le origini del totalitarismo
14 Settembre 2025
SARONNO – Un pomeriggio dedicato al pensiero di Hannah Arendt apre la quindicesima edizione della Festa della Filosofia. L’iniziativa, promossa da Non solo Sophia ed Edizioni Albo Versorio, in collaborazione con l’associazione saronnese L’isola che non c’è e con il Comune di Saronno, propone quest’anno un tema centrale: “Pensare i classici”.
Domenica 14 settembre, alle 17, l’auditorium Aldo Moro di viale Santuario ospiterà l’incontro curato da Roberta Sala, professoressa ordinario di filosofia politica, che guiderà il pubblico in un percorso di riflessione su “Le origini del totalitarismo” di Hannah Arendt, testo fondamentale per comprendere le derive autoritarie del Novecento e le loro implicazioni nel presente.
L’appuntamento è a ingresso gratuito e libero fino a esaurimento posti.
(foto archivio)
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09