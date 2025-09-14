Città

SARONNO – “Sono stato felicissimo di aver partecipato alla giornata di presentazione del Centro Diurno per Anziani “Casa” a cura di Dandelion Cooperativa Sociale”. Inizia così la nota dell’assessore ai Servizi alla Persona Matteo Fabris: “Un nuovo servizio che andrà incontro alle esigenze della popolazione anziana di Saronno, per ridurre la solitudine e aumentare la qualità della vita tramite la partecipazione ad attività sociali.

Io e l’amministrazione Comunale saremo accanto a Dandelion in questa fantastica iniziativa. E siamo già al lavoro per sviluppare progetti e servizi rivolti alla popolazione anziana di Saronno: i nostri nonni! Custodi di storia e saperi”.

E conclude: “La Cooperativa è inoltre aperta a volontari che vogliano proporre idee e laboratori per anziani. Ne parleremo al prossimo Forum delle associazioni per il Sociale. Questa è Saronno: un tesoro inestimabile di professionisti ed associazioni che si dedicano al prossimo ed al sociale. Grazie Dandelion per il progetto casa: e so che altre straordinarie iniziative sono in arrivo!”

