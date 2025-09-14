Politica

SARONNO – “In questi giorni il tema della sicurezza è tornato al centro del dibattito cittadino. È giusto parlarne, ma occorre soprattutto ricordare come si è arrivati alla situazione attuale e quali passi concreti servano per andare avanti”.

Inizia così la nota della Lega che con Angelo Veronesi torna sul tema della sicurezza.

“La Polizia Ferroviaria a Saronno non è una novità: è presente in stazione dal 2009, grazie all’impegno della Lega come l’onorevole Roberto Maroni, il senatore Luigi Peruzzotti, il consigliere Sergio Giannoni e chi scrive, allora segretario cittadino. È stata una battaglia politica lunga e difficile, che ha portato a un presidio fondamentale per la sicurezza di pendolari e cittadini.

Oggi però serve fare un passo in più. Tocca alla signora sindaco Pagani assumersi le proprie responsabilità e chiedere a Ferrovie uno spazio più ampio per poter aumentare l’organico della Polfer.

Allo stesso modo, chiediamo che venga portato a termine anche l’impegno preso dall’amministrazione Fagioli con la Guardia di Finanza, che ha portato a un rafforzamento della loro presenza in città grazie alla ristrutturazione dell’ex tribunale. La collaborazione con i baschi verdi è stata e resta un valore aggiunto per il controllo del territorio, e non possiamo permetterci passi indietro.

In più, grazie all’interessamento del deputato Stefano Candiani e del Ministero dell’Interno, la Lega sta portando in zona Malpensa una nuova caserma dei Carabinieri specializzati nella lotta alla droga nei boschi: i Cacciatori delle Alpi. Una forza altamente qualificata, che ha già effettuato interventi importanti nei boschi del Parco delle Groane e nelle aree vicine a Saronno Sud, restituendo sicurezza e legalità a zone troppo spesso abbandonate al degrado.

Il Partito Democratico, che negli anni ha mantenuto un atteggiamento spesso scostante e poco determinato sul tema della sicurezza, ha ora l’occasione di dimostrare di essere finalmente coerente con le proprie parole. La città non ha bisogno di slogan, ma di azioni.

La Lega rimane, come sempre, disponibile a collaborare. Ma sia chiaro: solo quando vedremo fatti concreti, non annunci e scarica barile. I cittadini di Saronno meritano rispetto e sicurezza, non chiacchiere.

