Cronaca

SARONNO – Truffa ai danni di un’anziana nel quartiere Prealpi, dove un finto tecnico è riuscito a portarle via contanti e gioielli. La vittima, rimasta scossa dall’accaduto, ha raccontato la dinamica con amarezza, sottolineando non solo il valore economico e affettivo dei beni rubati ma anche la brutta sensazione di essere stata raggirata.

Secondo quanto ricostruito, alla porta di casa si è presentato un uomo di circa 65 anni, con un tesserino di riconoscimento, che ha detto di essere stato inviato dall’amministratore di condominio per verificare i caloriferi. Il cane della donna ha iniziato ad abbaiare, ma lo sconosciuto ha spiegato di essere allergico e l’anziana ha così allontanato l’animale.

Il presunto tecnico ha quindi simulato un controllo, utilizzando un dispositivo che a un certo punto ha iniziato a suonare. A quel segnale l’uomo ha affermato che nei tubi c’era un guasto e ha convinto la padrona di casa a riporre soldi e gioielli sotto una coperta sul letto per metterli “al sicuro” durante l’intervento.

La donna, in buona fede, ha eseguito la richiesta, rimanendo sempre con il finto addetto che si è mosso anche sul balcone fingendo di proseguire i lavori. Probabilmente in quel momento è entrato un complice: quando l’anziana è tornata in camera, dopo che l’uomo se n’era andato, non ha più trovato il denaro e i preziosi.

Sull’episodio indagano le forze dell’ordine. Ai residenti viene rinnovato l’invito a non aprire la porta a sconosciuti e a contattare subito l’amministratore o i numeri di emergenza in caso di dubbi.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →