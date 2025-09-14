iltra2

VEDANO OLONA – La comunità di Vedano Olona si prepara ad accogliere ufficialmente i nuovi residenti con un appuntamento dedicato. Mercoledì 17 settembre alle 21, nella sala consiliare del municipio, il sindaco Sergio Mina, i consiglieri comunali e il parroco don Gianluca parteciperanno a una serata di benvenuto rivolta a chi recentemente ha scelto di stabilirsi in paese.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di favorire l’integrazione dei nuovi cittadini nella vita comunitaria, offrendo loro l’occasione di conoscere le istituzioni locali, i servizi attivi sul territorio e le realtà associative che caratterizzano Vedano Olona. Sarà anche un momento di dialogo e di confronto, durante il quale gli amministratori illustreranno le opportunità offerte dal Comune e raccoglieranno eventuali spunti o domande da parte dei presenti.

La presenza del parroco don Gianluca sottolinea inoltre l’importanza di un benvenuto non solo istituzionale, ma anche comunitario, in linea con la tradizione di accoglienza che contraddistingue la cittadina.

L’incontro del 17 settembre rappresenta quindi un’occasione significativa per rinsaldare i legami sociali e per fare in modo che chi arriva a Vedano Olona possa sentirsi parte integrante della vita del paese fin dai primi mesi.

(foto Comune di Vedano Olona)

