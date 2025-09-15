iltra2

TRADATE – Sabato scorso la Comunità pastorale del Santo Crocifisso di Tradate ha organizzato una bella iniziativa per accompagnare l’inizio del nuovo anno scolastico: fiaccolata, benedizione dei diari e consegna delle matite ai ragazzi. Un momento semplice ma significativo, che ha raccolto famiglie, bambini e ragazzi dell’oratorio e delle parrocchie, e ha offerto a tutti un’occasione di riflessione, festa e condivisione.

La fiaccolata: accendere la speranza

E’ iniziato tutto con la fiaccolata. Camminare insieme, illuminati da fiaccole, ha simboleggiato l’accompagnamento reciproco in questo nuovo anno: non un cammino solitario, ma condiviso, con la luce che guida e incoraggia. L’atmosfera raccolta ha tenuto insieme il senso religioso con la voglia di ritrovarsi come comunità educativa.

Benedizione dei diari

Alla chiesa di Santo Stefano è seguito un breve momento di benedizione dei diari scolastici. In molti hanno portato il proprio diario o quaderno: un gesto che trasforma un oggetto “quotidiano” in segno di speranza, attesa, desiderio di impegno e affidamento. Benedire i diari significa invitare ragazzi e ragazze — e chi li accompagna — a vivere questo anno con spirito di dedizione, responsabilità e fiducia.

La consegna delle matite

Infine, la consegna delle matite ai più giovani è stata un gesto simbolico ma carico di significato: la matita è lo strumento del “primo segno”, della prima parola, dell’inizio, e insieme della possibilità di correggere e migliorare. Riceverla in questo contesto pastorale vuol dire ricordare che l’errore è parte del cammino, che la conoscenza cresce passo dopo passo, e che in ogni piccolo segno lasciato su carta c’è una storia da costruire.

15092025