Groane

SARONNO – Il sagrato della chiesetta di Cascina Emanuela si presenta oggi transennato, con i paletti parapedoni abbattuti e ancora a terra. L’area davanti all’ingresso della chiesa è stata completamente delimitata con il nastro bianco e rosso per motivi di sicurezza.

Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, quanto accaduto sarebbe legato a un episodio avvenuto nel pomeriggio di venerdì. I residenti spiegano di aver visto un automobilista che, vittima di un malore, ha perso il controllo del mezzo ed ha danneggiato i paletti. Secondo chi è andato in suo aiuto l’uomo si è allontanata appena si è sentito meglio.

Al momento resta la certezza dei danni, ben visibili, e dell’intervento necessario per mettere in sicurezza la zona.

(per le foto si ringrazia la nostra lettrice)

