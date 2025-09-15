Città

SARONNO – La sospensione dei treni tra Castellanza e Rescaldina, che nel tardo pomeriggio di oggi ha creato caos e rabbia tra i pendolari, trova spiegazione nei lavori autostradali in corso sopra la galleria ferroviaria di Castellanza.

Secondo la nota inviata da Ferrovienord, dalle 17.15, su disposizione delle forze dell’ordine, la circolazione è stata interrotta su entrambi i binari dopo che, durante le attività di trivellazione del cantiere, il cemento si è riversato sulla sede ferroviaria, forando i conci della galleria sottostante. Una situazione che nulla ha a che vedere con le attività di Ferrovienord ma che ha reso necessario il blocco dei convogli per motivi di sicurezza.

Al momento sono in corso sopralluoghi tecnici e verifiche per stabilire le condizioni della galleria e valutare i tempi di riattivazione della linea. Ferrovienord ha fatto sapere che gli interventi sono rivolti a consentire la ripresa della circolazione nel più breve tempo possibile, ma fino a nuove comunicazioni i disagi per i viaggiatori proseguiranno.

