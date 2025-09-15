Calcio 1′ e 2′ categoria: Gerenzanese corsara, ko per Dal Pozzo e Misinto
15 Settembre 2025
GERENZANO – Al via domenica anche i campionati regionali minori di calcio.
In Prima categoria nel girone A il pari casalingo del Tradate Abbiate,1-1 contro il Veniano; in gol al 37′ Marchiella dei tradatesi mentre nel finale al 38′ della ripresa è giunto il pari firmato da Saccullo. Nel girone B Gerenzanese corsara sul campo de La Dominante, un prezioso 1-0 grazie alla rete di Pellizzi.
In Seconda categoria nel girone G Atletico Lomazzo-Serenza Carroccio 4-1, nel girone R Oratorio Passirana-Pro Juventute 1-4, Robur-Amor sportiva 2-1, Dal Pozzo-Oratorio Lainate 1-5.
Nel girone S le partite Cogliatese-Molinello 0-1 e Triuggese-Cgds Misinto 6-0.
Nel girone Z invece si è giocata Cistellum-Calcio Lonate Pozzolo 4-1.
