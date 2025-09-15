Calcio

LAZZATE – Primo weekend di campionato nel girone A di Eccellenza, domenica, con l’Ardor Lazzate subito protagonista: i gialloblù passano 1-2 in trasferta contro l’Alta Brianza grazie ai gol di Cazzaniga e Spitaleri, ribaltando l’iniziale svantaggio. Vittoria all’esordio anche per l’Arconatese, che piega la Rhodense 2-1, mentre Caronnese e Solbiatese si devono accontentare di un punto. Colpi esterni per Magenta e Legnano, bene anche il Sedriano che supera il Mariano.

Risultati e marcatori – Prima giornata

Alta Brianza–Ardor Lazzate 1-2 Reti: 28’ pt Brescia (AB), 46’ pt Cazzaniga (AL), 40’ st Spitaleri (AL).

Arconatese–Rhodense 2-1 Reti: 10’ pt D’Errico (A), 13’ st Scapinello (A), 19’ st Mercurio (R).

Caronnese–Besnatese 0-0

Sedriano–Mariano 2-0 Reti: 40’ pt Mammetti, 44’ pt Cannata.

Sestese–Magenta 0-1 Rete: 38’ pt Cruz.

Vergiatese–Lentatese 3-2 Reti: 6’ pt e 32’ pt Settimo (V), 4’ st Angiò Alessio (L), 25’ st rig. Diaferio (L), 35’ st Oldrini (V).

Vigevano–Legnano 0-1 Rete: 28’ st Zoppi.

Vis Nova Giussano–Solbiatese 2-2 Reti: 33’ pt Marzucca (V), 39’ pt rig. Innocenti (V), 47’ st e 58’ st Martinez (S).

Posticipo serale a Erba per il Fbc Saronno che ha pareggiato 2-2 coi locali dell’Arcellasco.

15092025