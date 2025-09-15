Calcio

CESATE – Prima giornata ricca di emozioni nel girone C di Promozione, con soli tre pareggi e nessuna partita a reti bianche. La gara più spettacolare è stata quella tra Castanese e SC United, terminata 4-3 per i padroni di casa. Successi convincenti anche per Vighignolo, capace di espugnare il campo del Verbano con un netto 0-3, e per l’Aurora Cantalupo, che ha superato 3-0 il Luino. Vittorie interne anche per Gavirate e Gallarate, mentre Morazzone e Accademia BMV hanno dato vita a un pirotecnico 3-3.

Risultati e marcatori – Prima giornata

Accademia Vittuone–Ceriano Laghetto 0-1 Rete: 29’ st De Toni.

Castanese–SC United 4-3 Reti: 5’ pt Confalonieri (S), 9’ pt Fornaro (C), 27’ pt e 11’ st rig. Ruggeri (C), 14’ pt Zanus (S), 20’ st rig. Loew (S), 42’ st Vernocchi (C).

Gallarate–Accademia Inverno 2-1 Reti: 5’ st Folla (I), 10’ st Scienza (G), 20’ st Guarda (I).

Ispra–Universal Solaro 1-1 Reti: 9’ st Belnome (U), 47’ st Granai (I).

Morazzone–Accademia BMV 3-3 Reti: 17’ pt rig. Deodato (M), 33’ pt rig. e 22’ st Caccia (A), 37’ pt Carnelli (A), 25’ st Riccobono (A), 31’ st Rizzato (M).

Verbano–Vighignolo 0-3 Reti: 31’ pt Ortiz, 42’ pt Husi, 45’ pt Torrisi.

Aurora Cantalupo–Luino 3-0 Reti: 13’ pt Martegani, 22’ pt Bianchi, 45’ pt Urso.

Gavirate–Canegrate 3-2 Reti: 7’ pt Martinoia (G), 15’ pt Torelli (G), 39’ pt Pansardi (C), 26’ st rig. Cotugno (C), 51’ st Morbioli (G).

Anche nel girone B di Promozione, domenica si è giocata la prima giornata, con la pesante sconfitta del neo promosso Rovellasca 1910, battuto 5-0 in casa del Civate: un inizio in salita per la formazione della bassa comasca.

