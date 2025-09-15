Calcio Serie D: Oltrepò corsaro a Venegono, vincono anche Chievo, Folgore Caratese e Milan Futuro
15 Settembre 2025
VENEGONO SUPERIORE – Domenica nella seconda giornata del girone B di Serie D l’Oltrepò centra un’altra impresa superando in trasferta la Varesina di Venegono Superiore, 2-3. Successi esterni anche per Chievo e Folgore Caratese, entrambe a punteggio pieno dopo le prime due giornate. Il Milan Futuro passa a Pavia in rimonta, mentre Scanzorosciate piega di misura la Nuova Sondrio. Pari senza reti per Castellanzese–Caldiero Terme e Vogherese–Breno.
Risultati e marcatori
Brusaporto–Real Calepina 0-3 Reti: 7’ st Zappa, 14’ st Scalmana, 40’ st Ronzoni.
Casatese Merate–Chievo Verona 1-3 Reti: 10’ pt Trillo (CV).
Pavia–Milan Futuro 1-2 Reti: 5’ st Alfiero (P), 34’ st Branca (M), 44’ st Perina (M).
Scanzorosciate–Nuova Sondrio 1-0 Rete: 8’ st Haoufadi.
Castellanzese–Caldiero Terme 0-0
Varesina–Oltrepò 2-3 Reti: 25’ pt aut. Andrini (V), 42’ pt Hrom (O), 45’ pt Hrom (O), 38’ st rig. Lahrib (V), 44’ st Svystelnyk (O).
Villa Valle–Folgore Caratese 1-2 Reti: 1’ st Forchignone (F), 16’ st Castellano (F), 33’ st D’Amuri (V).
Vogherese–Breno 0-0
Leon–Virtus CiseranoBergamo 1-1 Reti: 36’ pt Davighi (L), 11’ st Marin (V).
(foto archivio: lo stadio della Varesina coi tifosi)
