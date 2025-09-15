Cogliate

COGLIATE – Oltre duecento persone hanno riempito la piazza nel weekend per la prima edizione della “Cena cantata sotto le stelle”, trasformata in una grande tavolata a cielo aperto tra buon cibo, musica e voglia di stare insieme. L’iniziativa ha riscosso un successo oltre le aspettative, confermando la scommessa vinta dagli organizzatori e dal Comune.

Il menù, studiato per unire tradizione e qualità, ha visto protagoniste le lasagnette della nonna, preparate secondo la ricetta classica, il cosciotto di maiale con patate al forno firmato dal Birrificio Sandalmazi e la granita al caffè o cioccolato con panna fresca realizzata dall’Albero di Gelati di Cogliate. A completare, pane, acqua e una bottiglia di vino ogni quattro persone, selezionata dall’Enoteca Legnani.

Il clima di festa è stato interrotto soltanto dall’improvviso temporale che, proprio dopo il dolce, ha costretto i presenti a lasciare la piazza. Un quarto d’ora di pioggia non ha però cancellato la soddisfazione per un evento che ha saputo unire comunità, tradizione e solidarietà: il ricavato della serata sarà infatti destinato a fini benefici.

“Siamo orgogliosi di come Cogliate abbia risposto – ha commentato il sindaco – una piazza piena, tante persone che hanno cenato insieme. Nonostante il temporale, resta la gioia di una prima edizione che ha già lasciato il segno”.

