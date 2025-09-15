Città

SARONNO – Carlo Motta, ciclista saronnese e attivista di Bicipace, è di nuovo in sella alla sua bici per una nuova avventura alla volta del Cile. Riceviamo e pubblichiamo il suo diario di viaggio dello scorso 5 settembre

San cridtobal a Uyuni: tappa da 90 chilometri e 200 i metri saliti. Parto presto, verso le 7.45: il freddo è davvero intenso, oltre a pile e antivento poco fuori dal paese devo indossare la giacca di piumino. I primi 26 km di asfalto scorrono abbastanza veloci, poi me ne toccano 40 di pessimo sterrato; passano parecchi camions e jeep diretti a Oyuni e la polvere non manca. Di certo non rallentano quando vedono il povero ciclista driblare tra “ripio e serucho”: ovvero tra terra (con buche che paiono abissi) e sega. Sega come fondo a denti di sega.

Dopo due “desvi”, cambio di percorso causa lavoro, sabbiosi e ancora più polverosi, la strada migliora. Il fondo è più compatto. Ma si sa, le cose belle durano poco ed ecco che ricomincia a soffiare rancoroso. Sono veramente stufo di questo vento: pare quasi una questione personale. Poi ecco Uyuni all’orizzonte, è distante ma ce l’ho nel mirino. Ma è proprio all’orizzonte e, lui, Uyuni, non lo sa, ma si comporta come tale: faccio una pedalata in avanti e lui, vigliacco, si sposta indietro della stessa misura. Ci vorrà del bello e del buono per vincere quei 10 chilometri.

Come dice lo scrittore parigino Daniel Pennac nel suo “come un romanzo” ci sono verbi come amare, leggere, sognare non sopportano l’imperativo: ama! Leggi! Sogna! Cosi anche il verbo viaggiare. Cioè nessuno me lo ha imposto, è stata una libera scelta. Quindi, zitto e pedala.

L’ambiente è davvero desolato e arido, qualche sparuto e basso cespuglio prova a sopravvivere a queste raffiche fredde. Durante la giornata ho incontrato moltissimi camelidi, gli unici con cui potevo “parlare” o gridare qualcosa; perché quelli che più mi assomigliano passavano chiusi in scatola. Di altri ciclisti neanche l’ombra.

Molti i lama e le vogogne incontrate. I lama sono addomesticati e si lasciano avvicinare, mentre le selvatiche vigogne tengono una distanza di sicurezza elevata. Sono entrambi camelidi andini, cioè appartengono alla stessa famiglia dei cammelli e dromedari. Come quest’ultimi hanno ampie zampe con due dita unite tra loro e sono molto resistenti alla fatica. I lama, una volta utilizzati come animali da soma, oggi sono allevati soprattutto per la carne e gli alpaca per la lana.

Comunque, tra una balla e l’altra arrivo a Uyuni. Per fortuna l’hostal Piedras bianca che avevo prenotato per due notti è davvero carino. Ambiente pulito, acqua calda e lenzuola di bucato. Quando fai fatica, per di più in ambienti estranei e ostili, impari ad apprezzare anche le cose più semplici e scontate.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09