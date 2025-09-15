Città

SARONNO – Dita incrociate per la possibile prima vendemmia della vigna della Cascina Paiosa alla Cassina Ferrara. Le prossime due settimane saranno decisive per capire se davvero potrà nascere il primo Merlot made in Saronno.

La vigna della Cascina Paiosa è un progetto di valorizzazione storica e ambientale, collocato alle porte del Parco del Lura. L’area coltivata si estende su circa mille metri quadrati ed è destinata soprattutto alla produzione di uva Merlot, con l’obiettivo di riportare in città la tradizione vitivinicola di un tempo. La Cascina Paiosa, recentemente ristrutturata, punta a diventare non solo vigneto ma anche luogo di aggregazione e incontro per la comunità. (QUI L’INCONTRO SUL FUTURO DELLA PAIOSA)

La prima vendemmia, prevista nel 2023, era stata azzerata dalle violente grandinate che avevano colpito la zona, compromettendo in parte anche la crescita delle viti negli anni successivi. Un duro colpo per un progetto che ha visto un investimento di circa 375.000 euro, finanziato da Fondazione Cariplo e dal Comune di Saronno attraverso il Consorzio Parco Lura.

Alle difficoltà meteo si è aggiunta un’altra minaccia: l’infestazione di Popillia japonica, il coleottero giapponese noto per la sua voracità. Migliaia di insetti hanno invaso i filari, lasciando le foglie scheletrite e provocando il disseccamento di diversi rami. Il rischio di perdere anche la vendemmia di quest’anno è apparso subito concreto. Il Parco del Lura è intervenuto con trattamenti specifici.La Popillia japonica è ormai una presenza ricorrente nella zona di Saronno e nelle aree limitrofe, favorita da un clima caldo-umido e dall’assenza di predatori naturali.

Il vigneto della Cascina Paiosa, impiantato tra il 2020 e il 2021, resta un progetto sperimentale e al tempo stesso un simbolo: la sfida di restituire a Saronno una produzione vinicola legata alla sua storia. Ora, tra speranza e timori, la comunità attende di sapere se i grappoli riusciranno a maturare e a regalare finalmente la prima, attesa vendemmia.

