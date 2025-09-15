Città

SARONNO – Si è svolto ieri mattina, domenica 14 settembre, il gazebo organizzato dalla Lega in piazza Avis. L’iniziativa, dalle 10 alle 12.30, è stata l’occasione per presentare la manifestazione di Pontida in programma domenica 21 settembre e per raccogliere le opinioni dei cittadini sul tema della sicurezza. I militanti hanno incontrato i saronnesi proponendo soluzioni condivise e aperte al confronto.

Il segretario cittadino Angelo Veronesi è tornato a puntare l’attenzione sulla situazione della sicurezza a Saronno. “Il tema sicurezza è tornato a essere oggetto di dibattito dopo che ne è stata negata l’esistenza per tutta estate facendo credere che un solo evento come la notte bianca abbia risolto tutte le problematiche” ha dichiarato.

Veronesi ha criticato l’operato dell’amministrazione guidata dalla sindaca Ilaria Pagani, accusandola di seguire la linea già vista con le giunte precedenti. “Come al solito dobbiamo constatare come l’amministrazione Pagani, copiando l’amministrazione Airoldi e l’amministrazione Porro, continua a fare scarica barile sulle proprie responsabilità”.

Infine, il segretario della Lega ha contestato la narrazione relativa alla presenza delle forze dell’ordine in città. “Ancora una volta ci trovia

mo di fronte a una mistificazione della realtà in cui si narra che la Polizia ferroviaria non sia presente e che sia necessario che il Governo e la Regione se ne facciano carico. Dispiace che si inganni il popolo narrando falsità”.

