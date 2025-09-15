Gerenzano: ufficio postale chiuso fino al 22 ottobre, servizi garantiti dal camper davanti al Municipio
15 Settembre 2025
GERENZANO – I gerenzanesi devono ancora avere pazienza per qualche settimana: l’ufficio postale di via Carlo Berra 12 resterà chiuso al pubblico fino al 22 ottobre 2025 per consentire il proseguimento dei lavori tecnici collegati al progetto denominto “Polis – Casa dei Servizi di cittadinanza digitale”.
Per tutta la durata di questo intervento, l’attività sarà garantita dall’ufficio postale mobile che viene posizionato in via Duca degli Abruzzi, nel piazzale antistante il Municipio. Il camper è operativo con i seguenti orari:
-
da lunedì a venerdì dalle 8.20 alle 13.35
-
sabato dalle 8.20 alle 12.35
L’ufficio mobile assicurerà tutti i servizi postali, compreso il ritiro delle corrispondenze inesitate (giacenti dal 19 luglio 2025). Unica eccezione il servizio di consulenza, disponibile presso l’ufficio postale di Saronno.
La riapertura della sede di via Carlo Berra è prevista per la giornata del 24 ottobre 2025, salvo imprevisti di cui Poste Italiane darà comunicazione.
(foto archivio: l’ufficio postale in centro a Gerenzano; si trova in via Carlo Berra)
