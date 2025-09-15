Ieri su ilSaronno: truffa a un’anziana, una vincita da 20 mila euro, nuovo singolo “made in Saronno”
15 Settembre 2025
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, domenica 14 settembre, spiccano l’ennesimo caso di truffa ai danni di una pensionata a Saronno, l’annuncio dell’inaugurazione del nuovo supermercatino in via Volta e la vincita fortunata di una cliente al bar La Rosa. In evidenza anche un nuovo progetto sociale per gli anziani e il debutto musicale della giovane cantautrice saronnese Allysus.
Un sedicente tecnico è riuscito a raggirare un’anziana con un tesserino e un cicalino, rubando gioielli e oro nella sua abitazione: l’uomo si è poi dileguato facendo perdere le tracce.
Un tesserino e un cicalino: così sedicente tecnico ruba ori e gioielli ad una pensionata a Saronno
Vincita fortunata al bar La Rosa: una cliente di Solaro ha grattato un biglietto da 10 euro e ha portato a casa un premio di 20 mila euro.
Al bar La Rosa, una solarese vince 20 mila euro con un Gratta e vinci
L’assessore ai Servizi alla persona Matteo Fabris ha espresso soddisfazione per l’avvio di un nuovo servizio di supporto agli anziani soli, finalizzato a contrastare l’isolamento sociale.
Saronno, il plauso dell’assessore Fabris per “un nuovo servizio per gli anziani, contro solitudine e isolamento”
È uscito “Guardami”, il nuovo singolo della cantautrice saronnese Allysus: un brano che racconta emozioni e contrasti, con sonorità pop ed energia da palco.
Da Saronno arriva “Guardami”, il nuovo singolo della cantante Allysus: energia, contrasti e verità da vivere con la musica
A Saronno aprirà nei prossimi giorni il nuovo supermercatino Acqua&Sapone in via Volta, negli spazi che un tempo ospitavano l’ex Trony: inaugurazione fissata per mercoledì 18 settembre alle 8.30.
Saronno, rinasce con “Acqua e sapone” il supermercatino di via Volta: fissata l’inaugurazione
