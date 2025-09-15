Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, domenica 14 settembre, spiccano l’ennesimo caso di truffa ai danni di una pensionata a Saronno, l’annuncio dell’inaugurazione del nuovo supermercatino in via Volta e la vincita fortunata di una cliente al bar La Rosa. In evidenza anche un nuovo progetto sociale per gli anziani e il debutto musicale della giovane cantautrice saronnese Allysus.

Un sedicente tecnico è riuscito a raggirare un’anziana con un tesserino e un cicalino, rubando gioielli e oro nella sua abitazione: l’uomo si è poi dileguato facendo perdere le tracce.

Vincita fortunata al bar La Rosa: una cliente di Solaro ha grattato un biglietto da 10 euro e ha portato a casa un premio di 20 mila euro.

L’assessore ai Servizi alla persona Matteo Fabris ha espresso soddisfazione per l’avvio di un nuovo servizio di supporto agli anziani soli, finalizzato a contrastare l’isolamento sociale.

È uscito “Guardami”, il nuovo singolo della cantautrice saronnese Allysus: un brano che racconta emozioni e contrasti, con sonorità pop ed energia da palco.

A Saronno aprirà nei prossimi giorni il nuovo supermercatino Acqua&Sapone in via Volta, negli spazi che un tempo ospitavano l’ex Trony: inaugurazione fissata per mercoledì 18 settembre alle 8.30.

