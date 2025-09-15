Lazzate

LAZZATE – Torna la più grande manifestazione dedicata al vino della Brianza: oltre 160 etichette in degustazione, 86 case vinicole, ristorante con specialità a base di vino e la grande novità della “Cena con il produttore”, menù con degustazione guidata dalla viva voce dei produttori. Dal 18 al 20 settembre un weekend all’insegna del buon vino: lungo le vie del borgo sarà possibile passeggiare degustando alcuni tra i migliori vini da tutto il mondo. I partecipanti acquisteranno la propria tasca con bicchiere e potranno a passeggiare sorseggiando buon vino. Non manca il servizio ristorante in piazza, per chiudere l’ esperienza enogastronomica.

Giovedì e venerdì le degustazioni inizieranno alle 18, mentre il ristorante sarà aperto giovedì dalle 19 alle 23.30 e venerdì dalle 19 alle 24. Doppia apertura per il weekend: sabato e domenica le degustazioni inizieranno alle 11, mentre il ristorante aprirà alle 12 alle 15 e sabato dalle 19 alle 24, domenica dalle 19 alle 23.30. Non manca la musica dal vivo, prevista tutti i giorni.

Inoltre una speciale opportunità per tutti gli appassionati: “Cena col produttore”, in uno spazio riservato sulla nostra terrazza, con un massimo di 40 coperti. I partecipanti potranno riservare il proprio posto speciale per arricchire la tua esperienza enogastronomica: un pacchetto completo “cena*+ degustazione” al costo di 35 euro, in cui verranno serviti a scelta un primo, un secondo e contorno, accompagnato da una degustazione raccontata direttamente dalla viva voce del produttore.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09