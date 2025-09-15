Misinto

MISINTO – È stato approvato nella serata di martedì, in Consiglio Comunale, il piano per il diritto allo Studio per l’anno scolastico 2025-2026. A intervenire sul punto è stato il gruppo consiliare “Insieme per Misinto”, che ha espresso il proprio voto favorevole, pur sottolineando alcune criticità.

Nessuna novità sostanziale nei progetti didattici, a eccezione dell’introduzione del consiglio comunale dei ragazzi, iniziativa accolta con favore dai consiglieri di minoranza, che hanno richiesto all’Amministrazione aggiornamenti costanti sull’andamento del progetto. Preoccupano invece gli aumenti tariffari su due servizi fondamentali: mensa scolastica e servizi di pre e post scuola.

“Registriamo con dispiacere rincari, che nel caso dei buoni pasto registrano il 30% rispetto allo scorso anno – denunciano da Insieme per Misinto – un aggravio che va a colpire in modo diretto i bilanci delle famiglie misintesi”.

Il gruppo consiliare ha voluto però chiarire che non attribuisce all’Amministrazione comunale la responsabilità diretta di tali aumenti, ma piuttosto a un quadro economico nazionale deteriorato: “È evidente il divario tra la narrazione ottimistica del governo Meloni e la realtà quotidiana vissuta dalle famiglie. In una gestione economica del centro-destra a tutti i livelli, i dati parlano chiaro: la crisi delle classi medie è profonda, il potere d’acquisto è in costante calo e il costo

della vita continua a salire”.

Infine, un messaggio di solidarietà: “Rinnoviamo la nostra vicinanza alle famiglie che si trovano a fronteggiare queste nuove spese, auspicando che si apra quanto prima una riflessione sul sostegno concreto ai genitori misintesi ”.

Nonostante le critiche, il voto del gruppo è stato favorevole: “Il diritto allo studio resta una priorità, e come tale va sostenuto, pur vigilando con attenzione sugli sviluppi futuri”.

