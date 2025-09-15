Groane

MISINTO – Durante l’ultima riunione del consiglio comunale a Misinto, il sindaco ha annunciato la distribuzione di alcune deleghe ai membri del gruppo di maggioranza “Nuovi Orizzonti“. Si tratta di incarichi che, pur non prevedendo compensi economici, permettono ai consiglieri di seguire da vicino specifici ambiti della vita amministrativa e di affiancare così il lavoro della giunta. A differenza degli assessori, che fanno parte dell’organo di governo e ricevono un emolumento proporzionato a quello del sindaco, i consiglieri con delega operano all’interno del consiglio comunale, che resta l’organo di indirizzo e controllo.

Fra le deleghe conferite, spicca quella affidata ad Alessandro Girelli, chiamato a occuparsi delle politiche giovanili e dei rapporti con il consiglio comunale dei ragazzi. Valentina Fuccilo seguirà invece le iniziative e le ricorrenze legate ad eventi di carattere commemorativo e socio-culturale. Stefano Fuzio sarà il referente per i rapporti con le aziende del territorio, mentre Federico Sala dovrà promuovere le manifestazioni e le attività organizzate dall’amministrazione, anche attraverso nuove forme di sponsorizzazione. Un ruolo importante è stato assegnato anche a Luca Nobile, che avrà la responsabilità della comunicazione istituzionale e delle nuove tecnologie, ambito sempre più centrale nella relazione tra amministrazione e cittadini.

Con questa distribuzione di incarichi, la maggioranza guidata dal sindaco punta a coinvolgere in modo più diretto i consiglieri nella gestione della vita pubblica, garantendo una presenza attiva su settori strategici per lo sviluppo della comunità.

(foto d’archivio)

