Città

SARONNO – Farà tappa in città l’Autogiro d’Italia 2025, la manifestazione che unisce la passione per le auto storiche alla scoperta del territorio italiano. L’appuntamento con Saronno è fissato per martedì 16 settembre, quando i bolidi d’epoca arriveranno in piazza Libertà alle 17. La carovana ripartirà il giorno successivo, mercoledì 17 settembre alle 9, diretta verso Bormio per la terza tappa del percorso.

L’edizione di quest’anno, in programma dal 14 al 20 settembre, vede sessanta equipaggi percorrere oltre 1.500 chilometri da Sanremo a Trieste, attraversando sei regioni e altrettante tappe: Sanremo, Costigliole d’Asti, Saronno, Bormio, Brunico e Tarvisio. L’Autogiro d’Italia è una gara di regolarità e raid turistico che affonda le sue radici nella tradizione delle corse storiche italiane. “Dal 2019 – spiegano gli organizzatori – è un appuntamento che coniuga passione per i motori, valorizzazione dei territori e cultura”.

Novità di questa edizione sarà la Staffetta dei Club ASI, che precederà il gruppo trasportando il trofeo destinato al vincitore. Per Saronno il passaggio delle vetture rappresenta non solo un evento sportivo, ma anche un’occasione di incontro per cittadini e appassionati di motori, che potranno ammirare da vicino i modelli d’epoca.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione, il Comune ha predisposto alcune modifiche alla viabilità. In particolare piazza Libertà, corso Italia nel tratto compreso tra piazza Libertà e piazza Avis e via Roma nel tratto compreso tra via Manzoni e piazza Libertà saranno chiuse al traffico. Le limitazioni riguarderanno anche i residenti in zona a traffico limitato e i possessori di pass, con eccezione dei veicoli degli organizzatori e dei mezzi di pronto intervento e soccorso. Le chiusure saranno in vigore martedì 16 settembre dalle 15 alle 19 e mercoledì 17 settembre dalle 8 alle 9.

Un appuntamento che unisce sport, storia e passione motoristica, trasformando per due giorni Saronno in una delle capitali dell’automobilismo d’epoca.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09