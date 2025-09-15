Città

SARONNO – Pendolari frustrati e in cerca di soluzioni alternative hanno affollato la stazione di Saronno nel tardo pomeriggio di lunedì 15 settembre, intorno alle 18, quando la circolazione ferroviaria è stata interrotta tra Castellanza e Rescaldina. La causa è legata ad accertamenti di sicurezza disposti da Ferrovienord, che hanno bloccato i collegamenti verso Milano e reso complicati gli spostamenti di chi tornava da scuola o lavoro. Una prima assistenza è stata fornita anche dalla polizia locale presente in stazione per uno degli abituali pattugliamenti.

Ferrovienord ha segnalato la necessità di modifiche al servizio: da Malpensa Aeroporto è possibile utilizzare i treni della direttrice S50 (Malpensa Aeroporto – Mendrisio – Varese) fino a Busto Arsizio, stazione di interscambio con i convogli delle linee S5, Porto Ceresio – Varese – Milano e Domodossola – Milano.

I pendolari sono invitati a seguire in tempo reale l’andamento del proprio treno sull’app e sul sito ufficiale, nella sezione “Real time | Linee e orari – ricerca treno”.

(per le foto ringraziamo i nostri lettori)

