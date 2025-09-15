Città

SARONNO – Con un comunicato la lista Saronno civica richiama l’attenzione sull’importanza di non lasciare cadere nel vuoto appuntamenti come la settimana della mobilità sostenibile. L’iniziativa, che prende il via martedì 16 settembre e coinvolge migliaia di città europee, viene rilanciata dal gruppo come momento prezioso per riflettere su inclusione, salute e rispetto dell’ambiente, ma soprattutto come tradizione cittadina da far crescere e consolidare. Qualche giorno fa sul tema, più precisamente sul Parking Day era intervenuto l’ex assessore Alessandro Merlotti.

Martedì 16 settembre prende il via la European Mobility Week, la più grande campagna europea dedicata alla mobilità urbana sostenibile.

Un evento che coinvolge 𝐦𝐢𝐠𝐥𝐢𝐚𝐢𝐚 𝐝𝐢 𝐜𝐢𝐭𝐭𝐚̀ 𝐞 𝐦𝐢𝐥𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐝𝐢 𝐜𝐢𝐭𝐭𝐚𝐝𝐢𝐧𝐢 con un obiettivo chiaro: 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐮𝐨𝐯𝐞𝐫𝐞 𝐬𝐭𝐢𝐥𝐢 𝐝𝐢 𝐯𝐢𝐭𝐚 𝐩𝐢𝐮̀ 𝐬𝐚𝐧𝐢 𝐞 𝐫𝐢𝐬𝐩𝐞𝐭𝐭𝐨𝐬𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐚𝐦𝐛𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 attraverso la mobilità attiva, l’uso del trasporto pubblico e soluzioni di spostamento innovative, più pulite e sicure.

Quest’anno 𝐡𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐚𝐝𝐞𝐫𝐢𝐭𝐨 𝐨𝐥𝐭𝐫𝐞 𝟏.𝟓𝟖𝟎 𝐜𝐢𝐭𝐭𝐚̀ 𝐝𝐢 𝟒𝟒 𝐏𝐚𝐞𝐬𝐢 𝐞𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞𝐢, 𝐢𝐧𝐬𝐢𝐞𝐦𝐞 𝐚 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐭𝐚̀ 𝐝𝐢 𝟓 𝐧𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐞𝐱𝐭𝐫𝐚 𝐞𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞𝐞. Il tema è particolarmente significativo: “𝐆𝐚𝐫𝐚𝐧𝐭𝐢𝐫𝐞 𝐚 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐢 𝐥’𝐚𝐜𝐜𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐚 𝐭𝐫𝐚𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢 𝐬𝐨𝐬𝐭𝐞𝐧𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢, indipendentemente da reddito, provenienza, genere o abilità”. Un impegno che 𝐩𝐚𝐫𝐥𝐚 𝐝𝐢 𝐢𝐧𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞, 𝐮𝐠𝐮𝐚𝐠𝐥𝐢𝐚𝐧𝐳𝐚, 𝐚𝐭𝐭𝐞𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐚𝐢 𝐩𝐢𝐮̀ 𝐟𝐫𝐚𝐠𝐢𝐥𝐢, 𝐟𝐮𝐭𝐮𝐫𝐨.

Ogni Comune partecipante organizza eventi e iniziative che stimolano l’uso di mezzi sostenibili e aiutano a scoprire i benefici di una mobilità diversa: più sana, più equa, più bella. Come il 𝐏𝐚𝐫𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐃𝐚𝐲, sono occasioni preziose per riflettere sul modello di sviluppo delle nostre comunità, sulle priorità condivise e sul benessere di tutti, a partire dai più fragili.

Un grazie speciale va a 𝐅𝐢𝐚𝐛 𝐒𝐚𝐫𝐨𝐧𝐧𝐨 𝐂𝐢𝐜𝐥𝐨𝐜𝐢𝐭𝐭𝐚̀, che anche quest’anno – seppur in forma ridotta – ha 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐳𝐚𝐭𝐨 𝐥𝐚 𝐭𝐞𝐫𝐳𝐚 𝐞𝐝𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐒𝐚𝐥𝐯𝐚𝐥𝐚, la biciclettata Saronno–Laveno, un appuntamento che lo scorso anno ha ottenuto anche il riconoscimento di Regione Lombardia.

𝐍𝐨𝐧 𝐥𝐚𝐬𝐜𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐜𝐡𝐞 𝐨𝐜𝐜𝐚𝐬𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐏𝐚𝐫𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐃𝐚𝐲 𝐞 𝐒𝐞𝐭𝐭𝐢𝐦𝐚𝐧𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐦𝐨𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚̀ 𝐬𝐨𝐬𝐭𝐞𝐧𝐢𝐛𝐢𝐥𝐞 𝐯𝐚𝐝𝐚𝐧𝐨 𝐩𝐞𝐫𝐝𝐮𝐭𝐞! Facciamole crescere, soprattutto quando sono ormai diventate tradizione cittadina di cambiamento virtuoso.

(un’immagine della biciclettata Salvala)

