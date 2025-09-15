Eventi

SARONNO – La comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno si prepara a vivere un momento di grande festa e condivisione. Dal 18 al 21 settembre l’oratorio di Cassina Ferrara ospiterà la tradizionale festa degli oratori, che segnerà anche l’avvio del nuovo anno oratoriano 2025-2026 dal titolo “Fatti avanti“.

Il programma, ricco e variegato, offrirà a bambini, ragazzi, famiglie e adulti l’occasione di ritrovarsi in un clima di amicizia, spiritualità e divertimento. Si comincia giovedì 18 settembre, quando alle 19 aprirà lo stand gastronomico, pronto ad accogliere i primi visitatori con piatti tipici e specialità. La serata proseguirà con la proiezione delle foto delle vacanze dei ragazzi di prima media, un momento sempre atteso per rivivere i ricordi dell’estate. A fare da cornice, il torneo cittadino di calcio, che accenderà subito lo spirito sportivo e la voglia di fare squadra.

Venerdì 19 settembre, sempre alle 19, sarà di nuovo tempo di convivialità con l’apertura dello stand gastronomico. In parallelo, verranno mostrate le immagini delle vacanze dei ragazzi di seconda e terza media, seguite alle 21 da un appuntamento musicale molto atteso: il tributo a Vasco Rossi proposto dalla band “Tribù Vasco”, pronta a far cantare e ballare il pubblico, in via Larga, con i grandi successi del rocker di Zocca.

Il sabato della festa, 20 settembre, inizierà all’insegna della dolcezza: lo stand “Dolci e non solo” aprirà i battenti con varie prelibatezze. Alle 15 i riflettori saranno puntati sui più giovani con la giornata “Oratorio estivo“, caratterizzata da un grande giocone animato dagli educatori. Alle 17 sarà la volta dell’esibizione del gruppo di karate, mentre un’ora più tardi ci sarà spazio per il “gioco aperitivo“, pensato per coinvolgere grandi e piccoli. Dalle 18.30 tornerà lo stand gastronomico, pronto a sfamare i tanti partecipanti e alle 21 la serata si accenderà con il “Talent Radio Orizzonti“, un’occasione per scoprire e applaudire i talenti locali.

La giornata clou sarà domenica 21 settembre, che si aprirà alle 11 con la santa messa in oratorio, cuore spirituale della festa. A seguire, alle 12.30, il tradizionale pranzo comunitario (su prenotazione), accompagnato dall’apertura dello stand di dolci. Il pomeriggio sarà interamente dedicato ai ragazzi e alle famiglie: dalle 15 l’oratorio si trasformerà in un grande parco di divertimenti con gonfiabili e stand di giochi curati dagli animatori. Alle 16.30 arriverà il Mago Pizza con il suo spettacolo di illusionismo, mentre alle 17.30 sarà la volta del Mago Giorgio. Dalle 18.30 lo stand gastronomico riaprirà per l’ultima volta, lasciando poi spazio, alle 21, a una serata danzante con “Bizzarrie Dance“, che chiuderà in allegria i quattro giorni di festa.

Per le prenotazioni si può contattare Gianluca (340 3003989), Fabio (340 7258576) o la segreteria parrocchiale al numero 02 96362045, nei giorni di mercoledì e venerdì (dalle 17 alle 19).

(foto d’archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09