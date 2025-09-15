Città

SARONNO – Oltre mille iscrizioni in undici settimane e più di cento ingressi giornalieri hanno sancito il successo dell’edizione 2025 del Super Campus estivo organizzato da Saronno Servizi Ssd. Numeri da record che confermano la centralità di questa iniziativa, ormai diventata un appuntamento fisso dell’estate cittadina.

Bambini e famiglie hanno risposto con entusiasmo a un programma ampio e variegato. Tra le attività più seguite c’è stato il nuoto, con l’impianto natatorio comunale che si è confermato uno degli spazi preferiti dai ragazzi, garantendo divertimento e sicurezza. Molto apprezzato anche il pattinaggio a rotelle, che continuerà in autunno con corsi specifici al Palaexbo.

Un altro punto di forza è stato il servizio mensa, che ha offerto ogni giorno pranzo e merenda con attenzione e cura per le diverse esigenze alimentari. A completare l’offerta, laboratori creativi, giochi all’aperto e momenti di socializzazione pensati per stimolare fantasia, movimento e nuove amicizie.

“La soddisfazione delle famiglie e dei bambini che hanno partecipato al campus, unita all’impegno dei nostri operatori, ci spinge a continuare a investire nella crescita delle proposte educative e sportive della città”, sottolinea la direzione di Saronno Servizi Ssd.

L’azienda ha voluto ringraziare famiglie, bambini e staff per la fiducia dimostrata, dando appuntamento già alla prossima edizione del Super Campus.

