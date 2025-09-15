Comasco

TURATE – In concomitanza con la ripresa dell’anno scolastico, Fnma ha reso noti i nuovi orari dei pullman da e per Saronno con partenza e fermate a Turate. A comunicarlo sono stati i responsabili dell’Amministrazione civica turatese.

Le linee di interesse per il territorio sono la C167 Saronno – Turate – Fenegrò – Lomazzo e la V198 che effettuato il collegamento Saronno – Turate – Saronno.

Per quanto riguarda il percorso, la linea C167 non presenta modifiche rispetto allo scorso anno. La V198, invece, attraverserà il centro abitato di Turate in maniera più capillare grazie agli interventi viabilistici realizzati in via Mazzini.

Gli orari aggiornati sono disponibili sul sito di Fnma: www.fnmautoservizi.it.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto archivio)

15092025